Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 13:00
Первый заместитель прокурора области проведет личный приём граждан в прокуратуре Ленинского административного округа г. Мурманске
7 ноября первый заместитель прокурора Мурманской области Андрей Каширников проведёт личный приём граждан, проживающих в Ленинском административном округе Мурманска.
Мероприятие состоится с 11.30 до 12.30 в помещении прокуратуры округа по адресу: г. Мурманск, ул. Халатина, 5.
Обратившимся на приём гражданам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод.
Предварительная запись на личный приём осуществляется по номерам телефонов: 43-41-33, 78-78-99, 47-38-54, а также путём личного обращения в прокуратуру Ленинского административного округа.
Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news?item=91249024
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