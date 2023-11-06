Первый заместитель прокурора области проведет личный приём граждан в прокуратуре Ленинского административного округа г. Мурманске

7 ноября первый заместитель прокурора Мурманской области Андрей Каширников проведёт личный приём граждан, проживающих в Ленинском административном округе Мурманска.

Мероприятие состоится с 11.30 до 12.30 в помещении прокуратуры округа по адресу: г. Мурманск, ул. Халатина, 5.

Обратившимся на приём гражданам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод.

Предварительная запись на личный приём осуществляется по номерам телефонов: 43-41-33, 78-78-99, 47-38-54, а также путём личного обращения в прокуратуру Ленинского административного округа.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news?item=91249024