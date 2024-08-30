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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.24 15:30

Первый замминистра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев: «Система образования в Мурманской области является одной из передовых в стране»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис и первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев провели традиционное августовское совещание педагогических работников «Образование, открывающее горизонты» в рамках стратегического плана «На Севере – жить».

В видеообращении к участникам обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он поблагодарил педагогический и управленческий состав системы образования за работу в прошедшем учебном году и поздравил всех с началом нового учебного года.

С приветственным словом к участникам августовского совещания со сцены Мурманской областной филармонии, где собрались педагогические работники со всех муниципалитетов региона, обратился первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

«Система образования в Мурманской области является одной из передовых в стране. За последние годы в области сделано многое: новые школы, новые возможности для развития, а замечательные пространства, которые здесь появляются, во многом становятся примерами для других регионов. Но любая инфраструктура – это всего лишь стены, парты и оборудование. Главное – это, конечно, наши дети и учитель, который работает с ними. Мурманские учителя – это те люди, которые самым достойным образом представляют гордое имя российского педагога. Спасибо вам огромное!» – сказал Александр Бугаев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на традиционном августовском совещании подвели итоги работы в сфере образования Мурманской области за пять лет, обсудили меры по улучшению инфраструктуры учреждений, новый комплекс мер поддержки педагогов и детей, мотивационные программы для приезжих специалистов, реализацию национальных и федеральных проектов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что системе образования в регионе уделяется большое внимание, ведь во многом благодаря труду педагога нынешние школьники вырастают настоящими патриотами своей страны.

«Вы вкладываете в детей свою душу, этим закладывая фундамент нашего общества и последующего поколения. Это крайне ответственная работа. То, какие ценности сегодня будут заложены в наших детях, имеет прямое отношение к тому, как будет жить наша страна в дальнейшем», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках совещания лучшие работники сферы образования Мурманской области отмечены федеральными и региональными наградами.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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