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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 16:00

Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, представителем фракции ЛДПР Сергеем Каргиновым и депутатом Мурманской областной Думы от ЛДПР Станиславом Гонтарем. В ходе встречи депутат Госдумы высоко оценил развитие региона.

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, представителем фракции ЛДПР Сергеем Каргиновым и депутатом Мурманской областной Думы от ЛДПР Станиславом Гонтарем. В ходе встречи депутат Госдумы высоко оценил развитие региона.

«Мурманская область является флагманом арктического развития. Проекты, которые мы реализуем при поддержке Президента России Владимира Путина – мощнейшие. Последние четыре года, несмотря на ковид и санкции, мы движемся вперед. В Мурманской области вырос ВРП на душу населения, мы запустили новую железную дорогу, это принципиально важный проект для развития СМП, логистики. Мы долго за него бились, он был заморожен, но за последний год сделали больше, чем за прошлые 8 лет. Мы взяли на себя ответственность, что будем бороться, чтобы к 2030 году переломить тренд на отток населения. И за 10 месяцев 2023 года мы увидели, что в Мурманскую область на 800 человек приехало жить и работать больше, чем уехало. Эта победа принципиально важна для нас», – сказал, открывая встречу, Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также отметил налаженную совместную системную работу с фракцией ЛДПР в Мурманской областной Думе и поблагодарил Сергея Каргинова за поддержку и активное взаимодействие с командой правительства Мурманской области. 

Федеральный парламентарий высоко оценил развитие региона, подчеркнув, что реализуемые в Мурманской области проекты двигают всю российскую Арктику.

«Результаты, которых добилась область, впечатляют. Это серьёзный результат, я всем об этом говорю – мурманский регион при новом губернаторе сделал рывок. Один вопрос газификации, что поддержал Президент, трубопроводный газ Волхов-Мурманск, это, конечно, решение очень многих вопросов, в том числе экологических. Ваш слоган «На Севере – жить» – работает: ситуация с оттоком населения в Мурманской области начинает меняться в лучшую сторону», – сказал Сергей Каргинов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Видео: https://vk.com/video-120229555_456240893

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