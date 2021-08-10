Первый земельный участок в рамках программы «Гектар Арктики» поставлен на кадастровый учёт

Областной Росреестр поставил на кадастровый учёт первый земельный участок в рамках государственной программы «Гектар Арктики». Объект площадью 59976 кв. метров расположен в посёлке городского типа Верхнетуломский Кольского района и относится к землям населенных пунктов.

«Участок поставлен на кадастровый учёт 9 августа. Документы, поступившие от Министерства имущественных отношений по коллективной заявке физических лиц, были рассмотрены в течение 1 часа», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, оформить «Гектар Арктики» можно с помощью федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». Программа стартовала 1 августа и в первые полгода получить бесплатно земельный участок могут лишь жители региона. Позже этим правом смогут воспользоваться и иные лица.