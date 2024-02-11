Пьеса артиста областного драматического театра одержала победу в конкурсах современной драматургии!

Пьеса Михаила Романенко «Моя бабушка курит трубку» вошла в число победителей XXI Международного конкурса современной русскоязычной драматургии «Действующие лица» - пьеса была признана лучшей по мнению жюри Российской государственной библиотеки искусств. Заявки на конкурс в этом году прислали около 300 пьес из 20 стран мира.

Как пишет vk.com/murmanculture, сценарий постановки также отмечен жюри Независимого Международного конкурса современной драматургии «Исходное событие – XXI век» - 2023. Заполярному творцу присудили победу в номинации «Маленький принц». Произведение было отобрано среди более чем 50 пьес о подростках и для подростков, которые ранее не публиковались и не были поставлены на театральной сцене.

Михаил Романенко – молодой заполярный актёр, который работал в Драматическом театре Северного флота, а в 2023 году вместе с супругой перешёл на службу в Мурманский областной драматический театр. Инсценировки и пьесы начал писать ещё в студенческом возрасте, позже стал создавать дополнительные эпизоды, сценарии интермедий и концертов, тексты песен и собственные пьесы.

Постановка «Моя бабушка курит трубку» – трагикомическая история о болеющем мальчике, заключённом в квартире с главной надзирательницей: строгой бабушкой с очень тяжёлым характером. Пропитанная холодной атмосферой девяностых годов эта история всё равно остаётся светлой и смешной. Её герои, преодолевая житейские и внутренние испытания, становятся ближе и роднее друг другу.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271811%2Falbum-139605315_00%2Frev