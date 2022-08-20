Пешеходные переходы региональных автомобильных дорог Мурманской области станут ещё безопаснее
В рамках реализации комплексного плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Мурманской области в 2022 году предприятие «Мурманскавтодор» заключило государственный контракт на выполнение работ по установке на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» на опорах Г- образного типа.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, дублирующие дорожные знаки пешеходного перехода будут установлены над проезжей частью на 29 пешеходных переходах автомобильных дорог общего пользования:
1). Автомобильная дорога Умба - Варзуга.
2). Автомобильная дорога Умба - Кандалакша.
3). Автомобильная дорога Полярные Зори - Африканда.
4). Автомобильная дорога Кандалакша - Полярные Зори.
5). Автомобильная дорога Пиренга - Ковдор.
6). Автомобильная дорога Оленегорск - Ловозеро.
7). Автомобильная дорога Кировск - Коашва.
8). Автоподъезд к с. Ура – Губа.
9). Автомобильная дорога Североморск - Североморск-3.
Работы выполнит подрядная организация ООО «ВАЙД Групп» до конца октября 2022 года.
Фото: https://vk.com/madroad51?z=photo-194300128_457239182%2Falbum-194300128_00%2Frev