Пешеходный мост между улицами Моисеева и Душенова в Полярном готовят к асфальтированию

В Полярном завершается строительство пешеходного моста между улицами Моисеева и Душенова. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Все сварочные работы на пролетах пешеходного моста завершены. Как уверяет подрядчик, 6 октября рабочие приступят к укладке гидроизоляции, а ещё через два дня начнут асфальтирование и параллельно монтаж опор освещения и ограждения. Сроки обозначены реальные. Главное – чтобы не помещала погода», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, отклонившаяся из-за паводковых вод опора сдвинула сроки сдачи пешеходного моста в эксплуатацию на четыре месяца.