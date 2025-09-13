Песня «На Севере – жить!» прозвучала в Москве в рамках проекта «Современная музыкальная карта России»

В Москве в концертном зале «Мастерская «12» Никиты Михалкова» в рамках программы «Голос народа» Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России» прозвучала песня «На Севере – жить!» — музыкальная визитная карточка Мурманской области.

Автор произведения — Анастасия Хабарова. Композиция прозвучала в исполнении Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под управлением Дмитрия Дмитриенко и вокального квартета.

«Современная музыкальная карта России» — это масштабный проект, объединивший композиторов из всех 89 регионов страны. Музыкальные премьеры московского этапа проходили в течение четырех дней, с 8 по 11 сентября, демонстрируя богатое культурное многообразие нашей страны.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, по итогам проекта все произведения будут профессионально записаны, размещены на ведущих стриминговых площадках, а лучшие – войдут в программу итогового гала-концерта, который состоится 4 ноября в Национальном центре «Россия» и будет приурочен ко Дню народного единства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553298/#&gid=1&pid=1