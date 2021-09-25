Пессимисты прививаются реже оптимистов

Оптимисты значительно более лояльны к прививочной кампании. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среди россиян, которые считают себя оптимистами, привился уже практически каждый второй (49%), ещё 22% планируют пройти вакцинацию от COVID-19. Привитых от коронавируса пессимистов всего 38%, собирается вакцинироваться каждый пятый. Судя по комментариям опрошенных, опасения за личное здоровье после введения препарата перевешивают страх перед худшим сценарием распространения инфекции.

Интересно, что среди мужчин разница в соотношении привитых среди оптимистов и пессимистов не столь значительна (47 и 43% соответственно). А вот среди женщин-оптимисток вакцинированных в 1,6 раза больше, чем среди пессимисток.

Ранее мы выяснили, что чаще вакцинируются сторонники здорового образа жизни, те, у кого есть взрослые дети и родители старше 65 лет, россияне, которые лучше учились в школе, и сторонники «Единой России».