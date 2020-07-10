Пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать у большинства россиян

Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться. Но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан. Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года

36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% - существенно ухудшится, пишут «Известия», ссылаясь на результаты мониторинга РАНХиГС. О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% граждан заявили, что их материальное положение улучшится в той или иной мере.

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволены более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Кроме того, в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в пресс-службе. Сейчас на учёт встают в среднем по 140 тысяч человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220–250 тысяч.

Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, и лишь 18% говорят о её умеренном влиянии (в апреле - 85 и 9% соответственно). Вместе с тем число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%. Параллельно выросла доля граждан, оценивающих влияние пандемии на собственное благосостояние как умеренное, а также наблюдается увеличение числа ответов о незначительном или нулевом влиянии новой инфекции на личные доходы, говорится в отчёте.

«По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи. Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне», - отметил один из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.