Петербург на грани сна и реальности: «Курорт» Антона Секисова

Петербург на грани сна и реальности, двойничество и зеркальность, трагикомедия и жизнь - всё это о творчестве московского писателя Антона Секисова.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, 9 ноября в 18.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится презентация его новой повести «Курорт». Автор не только презентует книгу, но и ответит на вопросы читателей. «Курорт» – история о жизни, поставленной на паузу, грустная и одновременно ироничная летопись новейшего времени. (18+)

Антон Секисов – писатель, редактор, журналист, лектор. Автор книг «Кровь и почва», «Реконструкция», «Бог тревоги», «Комната Вагинова», «Зоны отдыха» и «Курорт». Номинант премий «Дебют» (2015), «Национальный бестселлер» (2021), «Ясная Поляна» (2024). Публиковался в литературных журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов».

Вход свободный по предварительной регистрации на https://vk.cc/cDfthG

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457282921%2Falbum-44573273_00%2Frev