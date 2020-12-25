Петров – меломан готов встретиться с заполярными зрителями

Готовится к выходу в свет первая серия проекта «Петров-меломан», которая доступным языком расскажет зрителям о музыке.

Автор проекта «Петров-меломан» Екатерина Охраминская – артистка Мурманской областной филармонии. В ноябре проект стал победителем конкурса грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства.

«Петров-меломан» – цикл передач для детского и семейного просмотра. Специально для программы художница из Воронежа Елена Белых изготовила авторскую куклу – мальчика Пети по фамилии Петров. Еще на этапе своего создания кукла завоевала сердца подписчиков Екатерины. Рыжеволосый большеглазый мальчик расскажет детям и их родителям что такое филармония, как себя вести на концертах, а также познакомит с артистами и музыкальными инструментами. На глазах у зрителей главный герой превратится из обыкновенного мальчика в настоящего меломана и станет проводником юных северян за кулисы концертной жизни. Оживит персонажа актриса Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова. Накануне авторы провели съемки первой серии и познакомили будущего меломана с Мурманской областной филармонией.

«Сначала Петя немного стеснялся камеры и вообще не понимал, зачем его привели в филармонию. Но потом он увидел, большие хрустальные люстры, и ёлку, и звёзды, и в первый раз сказал: «Мне нравится наша филармония!» А потом его провели в зал и показали то, чего никто ещё не видел... Он уже не мог сдержать свой восторг, и обещал прийти в гости к Музыке ещё раз! Мы ждём его с нетерпением: все солисты готовы показать ему свои музыкальные инструменты, дать попробовать на них поиграть и самим исполнить что-нибудь для такого замечательного мальчика!», – рассказывает автор проекта Екатерина Охраминская.

Посмотреть передачу все желающие смогут в группе Мурманской областной филармонии «ВКонтакте». Первая серия выйдет в эфир уже в эту пятницу, 25 декабря.

Всего в рамках проекта выйдет 12 серий, их также можно будет увидеть на Youtube-канале автора Екатерины Охраминской.