Певица Юта выступила в Военно-морском госпитале Северного флота перед военнослужащими, находящимися на лечении, в числе которых были и участники СВО

В Североморске в ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации выступила заслуженная артистка России певица Юта (Анна Осипова).

Это уже второе выступление известной певицы в городе Североморске – первое состоялось в субботу, 22 апреля, и было приурочено к празднованию 72-й годовщины со дня образования флотской столицы.

В клубе главного госпиталя Северного флота Юта выступила перед военнослужащими, находящимися на лечении, в числе которых были и участники специальной военной операции.

Анна Осипова пожелала военнослужащим скорейшего выздоровления и поблагодарила их за мужество, героизм и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения специальных задач.

Отдельные слова благодарности Юта выразила врачам и медицинскому персоналу Военно-морского клинического госпиталя.

Заслуженная артистка России исполнила известные песни, сфотографировалась на память с военнослужащими, пообщалась с ними, раздала десятки автографов.

В свою очередь исполнительницу Юту и её творческий коллектив за подаренные эмоции и настроение от имени военнослужащих и коллектива медицинских работников поблагодарил начальник госпиталя полковник медицинской службы Дмитрий Архангельский.

Юта одной из первых поддержала своим творчеством и песнями наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Её клип на песню «Zа жизнь» набирает всё большую популярность в среде военнослужащих российской армии и флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, концерт в главном госпитале Северного флота открывает целый музыкальный тур под названием «Zа жизнь», в ходе которого певица планирует выступить с концертами в военно-медицинских учреждениях, в которых проходят лечение участники специальной военной операции.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12465081@egNews