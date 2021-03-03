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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.21 13:30

Пейнтбольная команда Мурманского морского торгового порта стала призёром Кубка Мурманской области

В столице Кольского Заполярья прошли соревнования на Кубок Мурманской области по пейнтболу. Они проходили под эгидой региональной Федерации пейнтбола. Отличный результат показала команда Мурманского морского торгового порта «Торговый порт». Ребята заняли почётное второе место. Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд, из которых только четыре прошли в финал.  Победу одержала команда из Мурманска «Вавилон 51». Оценивала игры судейская бригада во главе с Сергеем Бровиным.

Напомним, ежегодно Мурманский морской торговый порт проводит корпоративный турнир - Чемпионат по пейнтболу за кубок АО «ММТП», в этом году он проводится в пятый раз. Уже принимаются заявки на участие.

«У нас опытная команда. Сначала мы играли только на корпоративном турнире, а затем решили выйти на уровень области. На региональных соревнованиях по пейнтболу мы выступаем уже второй раз, и сейчас добились заметного прогресса - на предыдущем турнире мы заняли лишь четвёртое место. На этот раз наш главный соперник был очень сильный – команда «Вавилон 51» регулярно принимает участие во всероссийских соревнованиях. Однако мы выстояли. Теперь мечтаем взять «золото», - рассказал член команды ММТП Данил Старицин.

К слову, на счету у портовской команды были и победы – первое место в турнире «Охотник на охотника», который проходил в Апатитах под эгидой областной Федерации пэйнтбола.

«Игроки и команды соскучились по соревновательному пейнтболу, ведь турниры в Мурманской области не проводились ровно год! За это время некоторые команды пропали с радаров почти полностью, другие растеряли игроков, а кто-то наоборот приобрел ценные кадры и заметно усилился. Поэтому битва была жаркой!», - рассказывает президент РОО «ФПМО» Алексей Чуфырёв.

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