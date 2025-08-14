Пейзажи Кольского Севера представлены в аэропорту Домодедово

В международном аэропорту Домодедово (Москва) открылась фотовыставка «С высоты птичьего полёта». Мурманская область вошла в число регионов-участников совместного проекта аэропорта и сервиса путешествий «Туту».

В пассажирском терминале представлено 20 крупноформатных фотографий, демонстрирующих красоты России с необычного ракурса – с высоты птичьего полёта. Экспозиция включает уникальные кадры из Хакасии, Дагестана, Алтая, ЯНАО, Калининградской, Челябинской и Мурманской областей.

Так, посетители выставки смогут полюбоваться пейзажами Терского округа. Это возможность для тысяч пассажиров Домодедово открыть для себя суровую красоту Кольского полуострова с непривычной перспективы. Фотографии нашего региона заняли достойное место среди снимков других знаковых природных достопримечательностей России, таких как чайные плантации и Кипарисовое озеро Краснодарского края, ледники Полярного Урала или ущелья Дагестана.

«Участие Мурманской области в таком значимом проекте, как фотовыставка в одном из ключевых авиаузлов страны, способствует популяризации туристического потенциала региона и привлечению внимания к его уникальным природным достопримечательностям», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Рядом с каждой фотографией, включая снимки из Мурманской области, расположен QR-код: так можно сразу попасть на подробный готовый маршрут путешествия по региону на сайте «Туту». Маршрут содержит программу поездки с ключевыми локациями, отзывы и оценки путешественников, адреса, рекомендации по кафе и сувенирным магазинам, варианты размещения (отели, гостевые дома), а также всю необходимую информацию для комфортного путешествия по Мурманской области.

Авторами фотографий выступили известные трэвел-блогеры Андрей Белавин, Сергей Крылов и Сергей Шандин. Уникальные кадры были сделаны во время специальных инфотуров «Медиаразведка», организованных сервисом «Туту» для журналистов, фотографов и блогеров.

Первый этап выставки продлится до 27 августа включительно и далее будет сменяться посезонно. Она расположена на 2-ом этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово в зоне внутренних вылетов и доступна бесплатно для всех пассажиров и гостей аэропорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551759/#&gid=1&pid=2