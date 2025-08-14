ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: КАК ВЫБРАТЬ СПЕЦТЕХНИКУ В МУРМАНСКЕМурманск готовится к XVIII фестивалю спорта «Гольфстрим»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.08.25 17:00

Пейзажи Кольского Севера представлены в аэропорту Домодедово

В международном аэропорту Домодедово (Москва) открылась фотовыставка «С высоты птичьего полёта». Мурманская область вошла в число регионов-участников совместного проекта аэропорта и сервиса путешествий «Туту».

В пассажирском терминале представлено 20 крупноформатных фотографий, демонстрирующих красоты России с необычного ракурса – с высоты птичьего полёта. Экспозиция включает уникальные кадры из Хакасии, Дагестана, Алтая, ЯНАО, Калининградской, Челябинской и Мурманской областей.

Так, посетители выставки смогут полюбоваться пейзажами Терского округа. Это возможность для тысяч пассажиров Домодедово открыть для себя суровую красоту Кольского полуострова с непривычной перспективы. Фотографии нашего региона заняли достойное место среди снимков других знаковых природных достопримечательностей России, таких как чайные плантации и Кипарисовое озеро Краснодарского края, ледники Полярного Урала или ущелья Дагестана.

«Участие Мурманской области в таком значимом проекте, как фотовыставка в одном из ключевых авиаузлов страны, способствует популяризации туристического потенциала региона и привлечению внимания к его уникальным природным достопримечательностям», – отметил заместитель начальника отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Рядом с каждой фотографией, включая снимки из Мурманской области, расположен QR-код: так можно сразу попасть на подробный готовый маршрут путешествия по региону на сайте «Туту». Маршрут содержит программу поездки с ключевыми локациями, отзывы и оценки путешественников, адреса, рекомендации по кафе и сувенирным магазинам, варианты размещения (отели, гостевые дома), а также всю необходимую информацию для комфортного путешествия по Мурманской области.

Авторами фотографий выступили известные трэвел-блогеры Андрей Белавин, Сергей Крылов и Сергей Шандин. Уникальные кадры были сделаны во время специальных инфотуров «Медиаразведка», организованных сервисом «Туту» для журналистов, фотографов и блогеров.

Первый этап выставки продлится до 27 августа включительно и далее будет сменяться посезонно. Она расположена на 2-ом этаже пассажирского терминала аэропорта Домодедово в зоне внутренних вылетов и доступна бесплатно для всех пассажиров и гостей аэропорта.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551759/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще требовать у руководства доплаты за выполнение поручений вне своих обязанностей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 16 копеек, евро теряет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»