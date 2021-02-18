Пианист мирового уровня провёл мастер-класс для студентов Мурманского колледжа искусств

В Мурманском колледже искусств состоялись мастер-классы известного российского пианиста Алексея Набиулина.

Алексей Набиулин известен широкой публике как вдумчивый, серьезный исполнитель музыки различных репертуарных направлений, обладающий безупречным чувством стиля и эпохи.

Участниками мастер-классов стали студенты специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано. Молодые музыканты получили пианистические рекомендации по исполнению фортепианных произведений.

«Алексей Довлатович – не только настоящий мастер, но и прекрасный человек, умеющий точно объяснить все нюансы исполнения произведения. Лучший мастер-класс из всех, на которых я был!» – поделился впечатлениями Святослав Федотов, студент 2-го курса Мурманского колледжа искусств.