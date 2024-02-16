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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 12:00

Пицца для айтишников, ризотто для пиарщиков, суп для рабочего, а сырники для бухгалтеров: что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят

Сервис «Пакет» от X5 совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели масштабное исследование гастрономических предпочтений работающих жителей регионов СЗФО — что они заказывают на обед и сколько на это тратят.

Что едят специалисты разных сфер

Большинство респондентов (74%) из СЗФО назвали любимым блюдом овощи и фрукты. Причем это самый высокий показатель по стране, здесь местные жители обогнали, например, москвичей, у которых фрукты и овощи как еда на работе лишь на 3 месте. Меньше всего фрукты и овощи любят работники Урала (порядка 50% опрошенных). На втором месте у местных работников по популярности на рабочий обед - мясо/ птица с гарниром (66%), 41% выбирают рыбу, а 36% любят сладкое, ещё треть едят на работе только мучное (34%), а 12% разные снеки (чипсы, сухарики, батончики).

  • Интересно, что в зависимости от профессии менялись и любимые блюда участников опроса. Например, категорию «мясо/рыба/птица с гарниром» больше всего любят специалисты высшего и среднего менеджмента, IT и административный персонал — 81%, 79% и 78% респондентов этих профессий назвали эту категорию блюд самой любимой соответственно.
  • А вот салаты больше всего любят работники науки и образования (77%), индустрии искусства, развлечений, массмедиа (76%), а также финансисты и бухгалтеры.
  • Супы в целом любят меньше, чем мясо/рыбу/птицу или салаты. Наибольшей популярностью они пользуются у айтишников (63%) и специалистов производства и сервисного обслуживания (63%).
  • Следующими по популярности оказались сырники/блины — люди любят знакомые с детства блюда. Интересно, что больше всего (44%) сырники и блины любят специалисты сферы транспорт/логистика/перевозки. Также они оказались любимыми у бухгалтеров и ИТ-специалистов — 39% и 37% соответственно респондентов в этих категориях называли любимым блюдом сырники и блины.
  • Блюда из яиц особенно популярны у тех, кто работает в науке/образовании (44%), в транспорте/логистике/перевозках (40%), информационных технологиях (38%).
  • Итальянскую кухню, а именно пасту/ризотто значительно больше, чем среди других специалистов любят в сфере маркетинга, рекламы и PR (52%). Также они популярны у специалистов медицины/фармацевтики (38%) и у айтишников (37%).

«Cладенькое» больше всего любят специалисты категории продажи/обслуживание клиентов и искусство/развлечения/массмедиа — по 39% респондентов выбрали категорию «Десерты». 

Сколько стоит?

Исследование показало, что чаще всего специалисты почти всех категорий тратят на недельное питание сумму от 1001-3000 рублей.

Какую сумму тратят на питание специалисты разных сфер в неделю.

 

 

До 1 000 рублей

От 1001 до 3000 рублей

От 3001 до 5000 рублей

От 5001 до 10000 рублей

От 10001 до 20000 рублей

Больше 20000 руб.

Административный персонал

24%

43%

11%

22%

0%

0%

Маркетинг, PR

14%

42%

20%

22%

1%

0%

ТОП-менеджмент

7%

47%

24%

17%

3%

2%

Строительство, недвижимость

19%

36%

23%

17%

5%

0%

ИТ

10%

39%

30%

16%

3%

1%

Медицина, фармацевтика

20%

26%

34%

16%

4%

0%

Транспорт, логистика,

9%

51%

19%

14%

5%

2%

Искусство, развлечения, массмедиа

12%

39%

33%

12%

3%

0%

Финансы, бухгалтерия

17%

43%

26%

11%

3%

0%

Юристы

14%

46%

28%

10%

2%

0%

Продажи, обслуживание клиентов

13%

43%

31%

10%

2%

1%

Производство, сервисное обслуживание

14%

46%

26%

9%

4%

0%

Наука, образование

19%

42%

33%

7%

0%

0%

Комментарии

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