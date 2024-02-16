Пицца для айтишников, ризотто для пиарщиков, суп для рабочего, а сырники для бухгалтеров: что едят специалисты разных профессий и сколько на это тратят
Сервис «Пакет» от X5 совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели масштабное исследование гастрономических предпочтений работающих жителей регионов СЗФО — что они заказывают на обед и сколько на это тратят.
Что едят специалисты разных сфер
Большинство респондентов (74%) из СЗФО назвали любимым блюдом овощи и фрукты. Причем это самый высокий показатель по стране, здесь местные жители обогнали, например, москвичей, у которых фрукты и овощи как еда на работе лишь на 3 месте. Меньше всего фрукты и овощи любят работники Урала (порядка 50% опрошенных). На втором месте у местных работников по популярности на рабочий обед - мясо/ птица с гарниром (66%), 41% выбирают рыбу, а 36% любят сладкое, ещё треть едят на работе только мучное (34%), а 12% разные снеки (чипсы, сухарики, батончики).
- Интересно, что в зависимости от профессии менялись и любимые блюда участников опроса. Например, категорию «мясо/рыба/птица с гарниром» больше всего любят специалисты высшего и среднего менеджмента, IT и административный персонал — 81%, 79% и 78% респондентов этих профессий назвали эту категорию блюд самой любимой соответственно.
- А вот салаты больше всего любят работники науки и образования (77%), индустрии искусства, развлечений, массмедиа (76%), а также финансисты и бухгалтеры.
- Супы в целом любят меньше, чем мясо/рыбу/птицу или салаты. Наибольшей популярностью они пользуются у айтишников (63%) и специалистов производства и сервисного обслуживания (63%).
- Следующими по популярности оказались сырники/блины — люди любят знакомые с детства блюда. Интересно, что больше всего (44%) сырники и блины любят специалисты сферы транспорт/логистика/перевозки. Также они оказались любимыми у бухгалтеров и ИТ-специалистов — 39% и 37% соответственно респондентов в этих категориях называли любимым блюдом сырники и блины.
- Блюда из яиц особенно популярны у тех, кто работает в науке/образовании (44%), в транспорте/логистике/перевозках (40%), информационных технологиях (38%).
- Итальянскую кухню, а именно пасту/ризотто значительно больше, чем среди других специалистов любят в сфере маркетинга, рекламы и PR (52%). Также они популярны у специалистов медицины/фармацевтики (38%) и у айтишников (37%).
«Cладенькое» больше всего любят специалисты категории продажи/обслуживание клиентов и искусство/развлечения/массмедиа — по 39% респондентов выбрали категорию «Десерты».
Сколько стоит?
Исследование показало, что чаще всего специалисты почти всех категорий тратят на недельное питание сумму от 1001-3000 рублей.
Какую сумму тратят на питание специалисты разных сфер в неделю.
|
|
До 1 000 рублей
|
От 1001 до 3000 рублей
|
От 3001 до 5000 рублей
|
От 5001 до 10000 рублей
|
От 10001 до 20000 рублей
|
Больше 20000 руб.
|
Административный персонал
|
24%
|
43%
|
11%
|
22%
|
0%
|
0%
|
Маркетинг, PR
|
14%
|
42%
|
20%
|
22%
|
1%
|
0%
|
ТОП-менеджмент
|
7%
|
47%
|
24%
|
17%
|
3%
|
2%
|
Строительство, недвижимость
|
19%
|
36%
|
23%
|
17%
|
5%
|
0%
|
ИТ
|
10%
|
39%
|
30%
|
16%
|
3%
|
1%
|
Медицина, фармацевтика
|
20%
|
26%
|
34%
|
16%
|
4%
|
0%
|
Транспорт, логистика,
|
9%
|
51%
|
19%
|
14%
|
5%
|
2%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
12%
|
39%
|
33%
|
12%
|
3%
|
0%
|
Финансы, бухгалтерия
|
17%
|
43%
|
26%
|
11%
|
3%
|
0%
|
Юристы
|
14%
|
46%
|
28%
|
10%
|
2%
|
0%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
13%
|
43%
|
31%
|
10%
|
2%
|
1%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
14%
|
46%
|
26%
|
9%
|
4%
|
0%
|
Наука, образование
|
19%
|
42%
|
33%
|
7%
|
0%
|
0%