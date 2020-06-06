Пик паводка еще не пройден. Однако вода в Коле понемногу начинает спадать

За сутки ее уровень опустился на 7 сантиметров .

Напомним, 4 июня районная администрация объявила о введение режима Чрезвычайной ситуации в связи с половодьем на реке Кола.

Больше всего от подтопления пострадала прибрежная территория посёлка Кильдинстрой и ДНТ «Кильдинское», где по последним данным затопило 26 участков. За помощью обратились 14 человек. Впрочем, от проживания во временном пункте размещения и горячей еды, они отказались.

На данный момент в дачном поселке продолжают работать спасатели, дежурят сотрудники ОМВД России по Кольскому району.

Остановлена вода и в самом Кильдинстрое. Накануне вечером в посёлке оперативно возвели две защитные дамбы, отгородив жилые строения от реки.

При этом паводковые воды успели подтопить подвалы «Социального приюта для детей и подростков «Берегиня», а также местную школу и детский сад № 9. К ликвидации разлива пришлось привлекать Кольских пожарных из ПЧ- №22. На данный момент вода из подвальных помещений откачена.

Повредил паводок и подмостки через ручей Кильдинский. Ещё до подтопления сооружение было признано аварийным, проход по нему запретили. После паводка запланировано восстановление мостков.

Под контролем обстановка и в посёлке Шонгуй. Там на сегодняшний день незначительно подтоплены 13 частных жилых домов на улице Пристанционная. Новый мост в Шонгуе напор воды выдержал. Ряжи строения заранее укрепили волнорезами.

Начинает спадать уровень Колы и в районе станции Лопарская. Визуальный осмотр пешеходного моста показал, что подвесное строение также выдержало разбушевавшуюся стихию. После того как вода полностью спадет, мост еще раз осмотрят специалисты. Если он не пострадал, то начнется его дальнейшая эксплуатация.

При этом МЧС предупреждает. Половодье не закончилось, хотя вода и начинает понемногу спадать. Согласно данным гидрометеорологического поста, который расположен на ж/д станции Выходной, уровень воды в реке Кола опускается на несколько сантиметров в час.