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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 14:00

Пик продуктивности и карьеры — в 47. Пенсионеры оценили, в каком возрасте они работали лучше всего

Возраст наибольшей продуктивности женщин наступает на три года позднее, чем у мужчин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов пенсионного возраста из всех округов страны.

Пик карьеры и продуктивности среднестатистического россиянина приходится на 47 лет. Причём средний возраст, когда женщины и мужчины находятся на вершине карьеры, одинаков (по 47 лет), а вот средний возраст наивысшей продуктивности отличается: 46 лет у мужчин и 49 лет у женщин. «Дети выросли, муж сбежал — появился большой простор для деятельности!», — поясняют россиянки.

Чаще всего временем, на который, по оценкам россиян, пришёлся пик их карьеры (т.е. наиболее высокой должности и зарплаты) называют период от 46 до 50 лет (21%), причём примерно поровну респондентов добились успеха раньше или позже этого. А вот пик их продуктивности, как чаще всего считают россияне, пришёлся непосредственно на предпенсионный период (23%).

Рынок труда сейчас переживает период «старения» кадров. Работодатели постепенно отказываются от негласных предубеждений против возрастных соискателей (официально возрастная дискриминация запрещена законом). Особенно это касается сегмента квалифицированной рабочей силы. Период наибольшей продуктивности представителей рабочих специальностей, по их оценкам, наступает после 50 лет (42%): «Это тот возраст, когда всё знаешь и умеешь, принимаешь быстрые и грамотные решения».

Время проведения опроса: 4—21 ноября 2023 года.

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