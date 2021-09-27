Пилотный проект по строительству новой котельной под RDF-топливо готовится к запуску в Дровяном

Правительство Мурманской области рассматривает возможность заключения соглашения с АО «МЭС» о строительстве новой опытной твёрдотопливной котельной под RDF-топливо в микрорайоне Мурманска Дровяное. Это будет сделано в рамках работы по уходу региона от мазутозависимости, а также для повышения качества и надежности горячего водоснабжения потребителей микрорайона.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Refuse Derived Fuel (RDF) – вид топлива, состоящий из отходов, оставшихся после сортировки мусора. На новом объекте теплоснабжения в качестве основного будет использоваться топливо RDF, поставляемое Мурманским филиалом АО «Ситиматик» с мусоросортировки «Экотехнопарка».

По расчётам специалистов, до 40% отходов, поступающих на сортировку в регионе, можно использовать для производства альтернативного топлива.

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, использование RDF-топлива как более перспективного, по сравнению с мазутом, имеет неоспоримые преимущества.

«Мы сегодня уже попробовали котельные на торфе, а также на щепе, они доказали свою эффективность, а впереди перспектива опробовать, как будет работать и обогревать дома новое топливо – RDF. На сегодня у нас уже есть договоренность с производителями RDF-котлов о том, что мы проведём пробные испытания именно здесь, в Дровяном, поскольку нагрузка котельной вполне подходит для продукции их производства», – подчеркнул глава ведомства.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, следующим этапом, намеченным на ближайшее время, станет визит в микрорайон представителей производителя оборудования ООО «НПО «ЭКАР» для предметной оценки ситуации и перспектив использования котельных установок с учётом требуемой нагрузки.

Пилотный проект позволит получить данные для перевода и других котельных на более перспективные виды топлива, в том числе RDF, оптимизировать их нагрузку и сократить затраты на энергоносители.