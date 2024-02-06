Пилоты палубных истребителей Северного флота провели тренировочные воздушные бои

Лётчики корабельного истребительного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие 15 экипажей палубных истребителей Су-33, многоцелевых истребителей Су-30СМ и учебно-тренировочных самолётов Су-25 УТГ. Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего маневренного воздушных боев с выполнением фигур сложного пилотажа.

Роль самолётов условного противника сыграли два экипажа палубных истребителей. Они имитировали нанесение ударов по целям в районе аэродрома.

Кроме проведения тренировочных воздушных боёв, лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность. Молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, полёты выполнялись как в дневное, так и в ночное время с аэродрома Североморск-3. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 20 часов.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499289@egNews