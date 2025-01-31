ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

В современном частном доме автономное отопление осуществляется в основном с помощью твердотопливной котельной установки. В качестве топлива, как правило, используются дрова, уголь, брикеты и пеллеты. Это достаточно эффективные виды твердого топлива, но у них у всех есть один недостаток – приходится регулярно снабжать этими материалами топку.

Однако имеется и другая, менее известная разновидность твердотопливного котла, у которого этот недостаток отсутствует. Это – пиролизный котел (подробнее о таких котлах можно узнать на сайте https://www.bigam.ru/catalog/piroliznye-kotly-dlitelnogo-goreniya-10680/).

ПИРОЛИЗ – ЭТО...

Это физический процесс, при котором в результате горения дров образуется горючий газ, используемый в твердотопливных котлах в качестве топлива. При соединении с кислородом угарный газ сгорает, выделяя большое количество тепловой энергии.

КАК РАБОТАЕТ ПИРОЛИЗНЫЙ КОТЁЛ

Преимущество пиролизных котлов очевидно, но чтобы лучше его понять, необходимо ознакомиться с принципом их работы более подробно. Дело в том, что дрова в пиролизном котле медленно тлеют при недостатке кислорода, выделяя угарный газ. В результате возникает два источника тепловой энергии: слабо горящее топливо и выделяемый горючий древесный газ.

Этот газ попадает в камеру сгорания, куда также подается горячий воздух. Как следствие, появляется пламя, выделяя тепло. В процессе пиролиза угарный газ становиться углекислым, а наружу выходит намного меньше опасных веществ, нежели в обычных твердотопливных котлах.

При такой схеме горения расход топлива снижается на 40%. Например, 10 кубометров дров в обычном котле можно использовать в определенное количество времени. А пиролизному котлу на такой же период работы потребуется лишь 6 кубометров. При этом в пиролизный агрегат не придётся часто подбрасывать топливо, поэтому такие котлы недаром называют котлами длительного горения.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПИРОЛИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Разумеется, достоинств у пиролизных котлов достаточно много:

Экономичность благодаря малому расходу топлива. Долгое горение. Благодаря этому преимуществу нет необходимости подходить к котлу слишком часто. Экологичность. Топливо сгорает почти полностью, поэтому вредные вещества в атмосферу не уходят. Большая теплоотдача от продуктов сгорания. Имеется возможность устанавливать автоматические устройства, позволяющие изменять интенсивность тления.

Минусов у пиролизных котлов намного меньше, чем плюсов, но они есть:

высокая цена оборудования благодаря удобству и экономичности;

зависимость от внешних источников электроэнергии;

большие габариты.

Однако главным минусом остаётся только один – относительно высокая стоимость. А все остальные перечисленные недостатки не доставляют особых проблем, поэтому пиролизный котёл всегда будет удачным выбором для автономного отопления жилых и служебных помещений.

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