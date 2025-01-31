Путешествия для северян станут доступнее и комфортнееПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 11:30

ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ

В современном частном доме автономное отопление осуществляется в основном с помощью твердотопливной котельной установки. В качестве топлива, как правило, используются дрова, уголь, брикеты и пеллеты. Это достаточно эффективные виды твердого топлива, но у них у всех есть один недостаток – приходится регулярно снабжать этими материалами топку.

Однако имеется и другая, менее известная разновидность твердотопливного котла, у которого этот недостаток отсутствует. Это – пиролизный котел (подробнее о таких котлах можно узнать на сайте https://www.bigam.ru/catalog/piroliznye-kotly-dlitelnogo-goreniya-10680/).

ПИРОЛИЗ – ЭТО...

Это физический процесс, при котором в результате горения дров образуется горючий газ, используемый в твердотопливных котлах в качестве топлива. При соединении с кислородом угарный газ сгорает, выделяя большое количество тепловой энергии.

КАК РАБОТАЕТ ПИРОЛИЗНЫЙ КОТЁЛ

Преимущество пиролизных котлов очевидно, но чтобы лучше его понять, необходимо ознакомиться с принципом их работы более подробно. Дело в том, что дрова в пиролизном котле медленно тлеют при недостатке кислорода, выделяя угарный газ. В результате возникает два источника тепловой энергии: слабо горящее топливо и выделяемый горючий древесный газ.

Этот газ попадает в камеру сгорания, куда также подается горячий воздух. Как следствие, появляется пламя, выделяя тепло. В процессе пиролиза угарный газ становиться углекислым, а наружу выходит намного меньше опасных веществ, нежели в обычных твердотопливных котлах.

При такой схеме горения расход топлива снижается на 40%. Например, 10 кубометров дров в обычном котле можно использовать в определенное количество времени. А пиролизному котлу на такой же период работы потребуется лишь 6 кубометров. При этом в пиролизный агрегат не придётся часто подбрасывать топливо, поэтому такие котлы недаром называют котлами длительного горения.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПИРОЛИЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Разумеется, достоинств у пиролизных котлов достаточно много:

  1. Экономичность благодаря малому расходу топлива.
  2. Долгое горение. Благодаря этому преимуществу нет необходимости подходить к котлу слишком часто.
  3. Экологичность. Топливо сгорает почти полностью, поэтому вредные вещества в атмосферу не уходят.
  4. Большая теплоотдача от продуктов сгорания.
  5. Имеется возможность устанавливать автоматические устройства, позволяющие изменять интенсивность тления.

Минусов у пиролизных котлов намного меньше, чем плюсов, но они есть:

  • высокая цена оборудования благодаря удобству и экономичности;
  • зависимость от внешних источников электроэнергии;
  • большие габариты.

Однако главным минусом остаётся только один – относительно высокая стоимость. А все остальные перечисленные недостатки не доставляют особых проблем, поэтому пиролизный котёл всегда будет удачным выбором для автономного отопления жилых и служебных помещений.

 

 

 

 

 

 

ООО «БИГАМ-Инвест»

ОГРН 1127604010555

ИНН 7604228480

ОКВЭД 47.19.1

КТУ 24.1.6

г. Ярославль, Силикатное ш., 15.

Договор №21-0022-12-2 от 21.12.22

Erid: 2VfnxyCpBi8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, мороженая неразделанная рыба и вермишель, а по стране – огурцы и картофель-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, курс доллара США слабо меняется в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика