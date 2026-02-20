Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов

В Мурманской области подписано первое соглашение о сотрудничестве между региональными отделениями Союза писателей России и Союза театральных деятелей. Документ вчера скрепили подписями председатели творческих организаций Илья Виноградов и Елена Крынжина.

«Соглашение создаёт основу для глубокого взаимодействия литературы и театра, направленного на консолидацию общества вокруг традиционных культурных ценностей. Вместе работать эффективнее», – отметил Илья Виноградов.

Елена Крынжина добавила, что сотрудничество организаций длится не один год, а теперь станет более масштабным и планомерным.

Теперь литераторов и театральное сообщество ждут общие проекты: фестивали современной драматургии, конкурсы для молодых авторов, творческие встречи, мастер-классы и наставничество для начинающих драматургов. Это позволит объединить усилия в сохранении и развитии культуры Русской Арктики.

