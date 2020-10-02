Пищевым отравлением мончегорских школьников заинтересовались следователи

Сотрудники следственного управления СК России по Мурманской области приступили к доследственной проверке после сообщения в СМИ об обращении к врачу 49 школьников из Мончегорска с признаками кишечной инфекции.

«В Мурманской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в СМИ, о заражении кишечной инфекцией учащихся СОШ № 10 города Мончегорска. У заболевших детей диагностирована кишечная инфекция, в настоящее время неуточненной этиологии. Несколько классов школы закрыты на карантин. В настоящее время установлено 49 школьников, обратившихся за медицинской помощью, все обслужены амбулаторно», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время опрашиваются сотрудники Роспотребнадзора, школы, врачи поликлиники, родители школьников. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как пишет ТАСС, ранее управление Роспотребнадзора по Мурманской области по сигналу медиков приостановили работу пищеблока школы № 10 города Мончегорска из-за распространения норовирусной инфекции среди учащихся. Провели отбор проб водопроводной воды, сырья, готовой продукции и суточных проб на санитарно-химические и микробиологические исследования, отобрали смывы с объектов окружающей среды и произведен забор биологического материала от заболевших детей и персонала пищеблока. Исследование проб проводится на базе аккредитованных лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

По информации Роспотребнадзора, норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус, заражение происходит через пищу, воду, предметы быта, грязные руки.