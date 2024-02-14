Письма школьников защитникам Отечества

В Мурманске на базе ДК «Судоремонтник» состоялся мастер-класс, на котором учащиеся школы №3 сделали поздравительные открытки с Днём защитника Отечества участникам специальной военной операции.

Как сообщает администрация города Мурманска, к мероприятию присоединился представитель в/ч 70148, который рассказал ребятам о важности такой поддержки для наших солдат.

Все письма будут переданы в ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26707&page=1