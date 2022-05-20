Письма в будущее, ленты мечты и флэш-моб - мурманские портовики поздравили учащихся транспортно-логистического класса

У памятника «Паруса мечты» перед Морским вокзалом г. Мурманска работники АО «Мурманский морской торговый порт» поздравили выпускников транспортно-логистического класса гимназии №8 областного центра с успешным завершением обучения. В этом символическом месте, где начиналось строительство порта, гимназистам вручили дипломы и подарки от АО «ММТП».

В ответ юноши и девушки организовали флэш-моб. Они также написали письма в будущее и передали их на хранение своему классному руководителю Юлии Мишиной. А еще – повязали ленты мечты на свое дерево желаний и планов. Оно будет высажено в аллее выпускников рядом с «Парусами мечты» после прихода в Мурманск полноценной весны.

«Мы уверены, что вне зависимости от того, какой жизненный и профессиональный путь вы решите выбрать, то, что вы узнали за время обучения в транспортно-логистическом классе, станет для вас определенным трамплином, и вы еще не раз с благодарностью вспомните своих учителей, гимназию, Мурманский морской торговый порт и его сотрудников, которые помогали вам искать дорогу в будущее. Я желаю вам найти в жизни свой надежный причал, которым станет для вас опорой, каким стал для десятков тысяч мурманчан Мурманский морской торговый порт. В добрый путь, друзья!» - напутствовал гимназистов финансовый директор АО «Мурманский морской торговый порт» Игорь Воронов.

Напомним, АО «ММТП» шефствует над гимназией №8 г. Мурманска и транспортно-логистическим классом, начиная с 2016 года. Выпуск 2022 года уже четвертый. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Так, в 2022 году ММТП получило два целевых места в Мурманском арктическом государственном университете по направлению подготовки «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» в рамках квоты, выделяемой Правительством РФ. Параллельно было заключено два договора на целевое обучение с ребятами, которые хотели бы продолжить там свое профильное обучение. Для них проводился отдельный конкурс. Также появилось еще одно целевое место по направлению подготовки «Техносферная безопасность» в Мурманском государственном техническом университете.

«Спасибо нашим шефам – АО «ММТП» за то, что они не покидают нас. За то количество мероприятий, которые они для нас проводят. Желаю вам, ребята, удачи, чтобы все, что вы наметили, обязательно реализовали, а мечты сбылись. В добрый путь!» - сказала директор гимназии № 8 Ольга Клейнос.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».