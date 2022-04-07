Питерский художник с ограниченными возможностями привезёт в Мурманск свою выставку

Иван Галаничев представит мурманчанам свою выставку «Ночной Санкт-Петербург и его дворики». Это 17 картин, написанные в северной столице в разные времена года, но обязательно ночью.

Выставка откроется 13 апреля в 11.30 в ДК народного творчества имени С.М. Кирова. Она состоится в рамках Международного форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура». Это мероприятие, которое должно содействовать вовлечению людей с ограниченными возможностями в культурную жизнь региона и дать возможность представителям разных городов обменяться опытом.

Иван Галаничев на своём примере покажет, как человек, не имеющий кистей рук (он родился с диагнозом недоразвитие верхних и нижних конечностей) может быть востребованным художником.

В программе форума: кинофестиваль, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии, выставки и концерт.

Также в рамках форума в Мурманск приедет актёр и режиссёр Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны». Он представит в Мурманске свой фильм «Нормальный только я». Это комедия, в которой наравне с обычными актёрами играют дети с ограниченными возможностями.

Основной площадкой форума станет Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Именно здесь пройдёт большая часть концертов и мастер классов. Часть мероприятий форума - выставки художников и фотографов - пройдёт на севере Швеции.

Форум пройдёт при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области, шведской кинокомпании «WEBBON» и Шведского института. Партнёры фестиваля - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманский арктический государственный университет.

Все мероприятия форума пройдут со строгим соблюдением антиковидных ограничений.