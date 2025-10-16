Плачу улыбкой: каждый четвёртый россиянин не носит с собой карманные деньги

Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
Средняя сумма налички, которую экономически активные россияне предпочитают иметь при себе, составляет 3500 рублей. 24% утверждают, что не носят с собой ни монет, ни купюр. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 11600 граждан из всех округов страны.

Наличных денег в кошельках мужчин обычно больше: 3800 рублей против 3200 у женщин.

Средняя сумма налички увеличивается с возрастом: 2300 рублей — у молодежи и 5000 — у россиян старше 45 лет. Россияне до 35 лет чаще обходятся без наличных денег (28%), в то время как среди респондентов 45+ таких лишь 21%.

Денег в кошельках у людей со средним профессиональным образованием обычно больше: 3900 рублей против 3400 рублей у тех, кто имеет высшее образование. Но россияне со средним профессиональным образованием чуть чаще вообще отказываются от ношения налички, чем обладатели высшего образования (28 и 25% соответственно).

Ожидаемо, что средняя сумма в карманах значительно различается у граждан с разным уровнем дохода: 2500 рублей — у зарабатывающих ниже среднего и 5200 рублей — у респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей. Среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц только 14% не носят налички, тогда как среди получающих от 100 тысяч таких уже 25%.

Средняя сумма наличных денег в карманах жителей мегаполисов заметно различается: самая высокая — в Казани (4600 рублей), Екатеринбурге и Ростове-на-Дону (по 4500 рублей), а самая низкая — в Волгограде (3000 рублей) и Нижнем Новгороде (3200 рублей). Москвичи носят с собой около 3800 рублей, петербуржцы — 3600. Доля людей, не носящих наличные деньги, варьируется от 14% в Нижнем Новгороде и 17% в Волгограде до 24% в Омске и Краснодаре, 27% в Москве и Санкт-Петербурге.

По сравнению с прошлым годом кошелёк среднестатистического россиянина заметно похудел физически: в 2024-ом с собой носили 4900 рублей, сейчас — 3500 (минус 29%). Судя по комментариям россиян, тому есть несколько причин: привлекательные ставки по накопительным счетам в банках («Сейчас есть довольны выгодные вклады с ежедневным начислением процентов на остаток»); привычка к пластиковым картам («Приучили к картам»); расширение платёжной инфраструктуры и развитие технологий оплаты («Предпочитаю безналичный расчёт, в мастерские и на рынки, где продают только за нал, не хожу»; «Даже карту с собой не ношу, плачу улыбкой или по QR-коду с телефона»).

Время проведения опроса: 9 сентября — 13 октября 2025 года.

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
