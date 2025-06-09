Плакат Победы из Мурманской области — среди лучших в стране

В числе победителей всероссийского конкурса библиотечного плаката «Победа навсегда» — Любовь Мелехина, методист Центральной городской библиотеки Каутского в Полярном. Итоги масштабного творческого конкурса, который приурочен к 80-летию Великой Победы, подвели на библиотечном конгрессе в Ижевске.

Как отмечает vk.com/murmanculture, всего поступило 386 заявок из 62 регионов России — от Сахалина до Калининграда. Участники изображали героизм солдат и тружеников тыла, подвиги земляков, писателей-фронтовиков, работу библиотек в годы войны и даже современные события, связанные с темой мужества и памяти.

Любовь Мелехина заняла 3-е место. Её художественная работа напечатана в виде открыток, которые направятся в библиотеки страны — для проведения акций памяти и выставок.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283297%2Fwall-139605315_30207