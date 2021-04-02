Плакат школьников из Мончегорска представит Россию на Международном конкурсе статистических постеров

Плакат школьников из Мончегорска стал победителем национального этапа международного конкурса статистических постеров 2020-2021 годов в номинации «5-9 классы». Работа «Экоинициативы» создана шестиклассником Степаном Якушевым, восьмиклассницей Алиной Мустафаевой и девятиклассником Марком Горшковым из Мончегорской коррекционной школы. Преподаватель ребят – Олеся Кузина.

Конкурс проходит в рамках международного проекта повышения статистической грамотности населения (ISLP). Проект разработан Международной ассоциацией статистического образования и Международным статистическим институтом.

Начиная с апреля прошлого года тысячи школьников и студентов из 30 стран мира с помощью графиков и статистических исследований рассказывали о проблемах окружающей среды, биологии и устойчивого развития, а также предлагали пути их решения.

На российский национальный этап, который координирует Росстат, было представлено 75 постеров. Члены жюри выбрали семь лучших работ в соответствии с категориями конкурса. Итоги конкурса можно посмотреть на сайте Росстата по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, три работы, занявшие первые места в каждой категории, представляют Россию на международном этапе, который начался 19 марта. Среди победителей – и работа ребят из Мончегорска. Международные итоги будут подведены на 63-м Всемирном статистическом конгрессе, который пройдёт в июле 2021 года в Нидерландах.

От Мурманской области в национальном этапе конкурса за первенство боролись еще три команды, победившие в региональном этапе: две из школы № 279 имени Героя Советского Союза контр-адмирала Лунина Н.А (г. Гаджиево, ЗАТО Александровск) и одна из школы №1 имени М.А. Погодина (г. Полярный, ЗАТО Александровск).

Работы победителей регионального этапа конкурса размещены на сайте Мурманскстата.