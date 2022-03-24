План антикризисных мер одобрен на заседании регионального правительства

План первоочередных действий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской области одобрен сегодня на заседании правительства под председательством губернатора Андрея Чибиса.

«Региональный план дополняет уже существующие меры поддержки, которые приняты на федеральном уровне. Также региональное правительство предлагает набор мероприятий по упрощению бюрократических процедур в разных отраслях. Главная цель – выполнение всех национальных проектов, а также стратегического плана «На Севере – жить!». Напомню, что он принят на основе опроса 23 тысяч жителей региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор проинформировал о мерах поддержки, которые приняты правительством Российской Федерации для граждан и различных отраслей экономики.

Так, принято решение о поддержке системообразующих предприятий в виде льготных кредитов для системообразующих предприятий под ставку – 11% годовых. Для Мурманской области это все градообразующие предприятия, а также АО «Мурманэнергосбыт», АО «Аэропорт «Мурманск», ФГУП «Атомфлот».

Запущен онлайн-сервис «Биржа импортозамещения», в рамках которого заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запасных частей и комплектующих, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников.

Представителям МСП предлагаются кредитные каникулы на займы, взятые до 1 марта. На кредитные каникулы могут рассчитывать заемщики — МСП большинства отраслей (в т. ч. сельского хозяйства, пищевой и обрабатывающей промышленности, туризм, общественное питание, IT- и бьюти-сферы). Введён мораторий на проведение плановых проверок индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года, за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Нулевая ставка НДС будет действовать в течение пяти лет для организаций, которые предоставляют в аренду или управляют объектами туристической индустрии, в том числе гостиницами и кемпингами, или оказывают при них туристические и экскурсионные услуги, в частности с использованием инфраструктуры объектов. Для аккредитованных IT-компаний будут доступны следующие меры: выдача льготных кредитов по ставке не выше 3%, освобождение от проверок на 3 года, введение 0% налога на прибыль до конца 2024 года.

В социальной сфере введена новая выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет с 1 мая 2022 года, которую по прогнозной численности будет получать более 17 тысяч юных северян. Объём средств на этот год – более 2,4 млрд рублей, в т.ч. почти 700 миллионов рублей выделено из областного бюджета. На мероприятия по созданию временных рабочих мест и организация оплачиваемых общественных работ из федерального бюджета для Мурманской области выделено более 170 миллионов рублей. На реализацию региональных программ профессионального обучения – из федерального бюджета нашему региону выделено 38,6 миллиона рублей. Также с 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия на 8,6%.

В числе мер для строительства и финансирования ипотечного кредитования можно перечислить мониторинг и контроль цен на строительные материалы, сокращение сроков оплаты по контрактам и увеличение авансирования, приоритетное финансирование государственных капиталовложений на нацпроекты и госпрограммы. Все льготные ипотечные программы в России сохранятся: семейная под 6%, сельская – под 3% годовых. Льготная ставка составит 12%, для Мурманской области максимальный размер кредита составляет 6 млн руб.

Также Андрей Чибис озвучил мероприятия регионального комплексного плана первоочередных действий для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Мурманской области. Он включает более 60 мер поддержки во всех отраслях.

Например, в экономическом блоке предусмотрено более 30 мероприятий, которые дополнительно потребуют почти полмиллиарда рублей для поддержки промышленности, предпринимательской инициативы, туризма, потребительского рынка и обеспечения продовольственной безопасности.

На портале «Наш Север» открылась категория «Проблемы бизнеса» – это окно обратной связи для предпринимателей, чтобы власть могла еще оперативнее реагировать их на вопросы и проблемы.

Бюджет Мурманской области сохраняет социальную направленность, и на региональном уровне все социальные меры поддержки будут также продолжены. Всего в регионе действует 68 мер поддержки, они охватывают более 340 тысяч человек – практически каждый второй житель Севера получает ту или иную меру поддержки.

В Мурманской области решено возобновить общественно полезные работы, для этого из областного бюджета будет выделено более 30 миллионов рублей. Эти средства будут распределены по муниципалитетам для финансового обеспечения расходов работодателей по оплате труда граждан, участвующих во временных общественных работах.

Отдельный блок – строительство. Здесь крайне важно реализовать все намеченные планы и не снижать темпы.

«Поэтому помимо федеральных мер на уровне региона мы, безусловно, также поддержим эту отрасль. Среди региональных мер поддержки: сокращение сроков госэкспертизы, оказание содействия в закупке ключевых строительных материалов, введение льготной арендной ставки для земельных участков, предоставленных под строительство, оптимизация закупочных процедур, унификация проектных решений для капремонта МКД», – сообщил Андрей Чибис

Губернатор подчеркнул, что все меры будут при необходимости оперативно дополняться и регулироваться, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://vk.com/murmangov