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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 14:30

План «Б» на случай введения новых санкций имеют 43% компаний из СЗФО

В 43% компаний из СЗФО разработан план действий в случае введения дополнительных санкций. Нет такого плана у 24% работодателей, ещё 33% затруднились ответить. Таковы результаты опроса компаний, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Исследование hh.ru показало, что максимальную подготовку к введению очередных санкций провели компании из сферы продаж – почти каждая вторая компания или 47% на Северо-Западе. Также продумали план Б в случае ухудшения ситуации производственные компании и работодатели из сферы сельского хозяйства (45%). А вот меньше всего готовы к новым санкциям строители и компании из сферы продажи недвижимости – план есть лишь у 26% опрошенных работодателей (наглядно на диаграмме 1).

«В ходе опроса выяснилось, что больше трети (39%) работодателей в целом позитивно оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе, еще 22% - чувствуют себя стабильно и без изменений. Пессимистичных взглядов придерживаются 35% опрошенных компаний, остальные затруднились дать какую-либо оценку положению своей компании на рынке на данный момент», - рассказывает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. В разрезе отраслей наиболее стабильно и без изменений чувствуют себя компании из сферы производства (45% опрошенных). Скорее негативную оценку состоянию своей компании дали респонденты из сферы продаж (27% негативных оценок). Наибольшее число позитивных оценок положению на рынке дали представители ИТ-отрасли (47%) (наглядно на диаграмме 2).

Кроме того, из-за введения санкций и потерь в доходах 45% компаний на Северо-Западе были вынуждены сократить расходы на корпоративные мероприятия, 33% работодателей урезали расходы на подбор персонала, 31% - на оценку, обучение и развитие уже нанятого персонала. Также 12% компаний сообщили, что урезали траты внутренние коммуникации, еще 10% компаний вынужденно урезали фонд оплаты труда на 2022 года. Реже всего компании сокращали расходы на адаптацию персонала (14%) и на компенсации и льготы сотрудникам (16%). Важно, что ещё в 41% компаний СЗФО ни одна из статей HR-бюджета не была уменьшена.

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Анна
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Д.О Вернер
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катерина
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банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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