План боевой подготовки Северного флота в зимнем периоде обучения был выполнен полностью

В главной базе Северного флота вчера состоялось расширенное заседание Военного совета флота. В ходе заседания были подведены итоги за зимний период обучения и поставлены задачи на летний период обучения 2025 года.

Подводя итоги учебно-боевой деятельности, командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил, что все спланированные мероприятия отработаны в полном объёме и с высоким качеством.

Командующий СФ также подчеркнул, что с учётом существующих вызовов и угроз силы и войска флота гарантированно обеспечивают безопасность и выполняют весь спектр задач по парированию военных опасностей и угроз в назначенной операционной зоне.

«Высокой оценки заслуживают действия соединений и подразделений береговых войск флота, которые с начала специальной военной операции успешно решают задачи в составе армейских объединений группировок войск. Более 14 тысяч военнослужащих Северного флота отмечены государственными наградами, 20 воинов-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации и более 16 тысяч награждены медалями Министерства обороны», - сказал вице-адмирал Константин Кабанцов.

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что силы Северного флота выполняют задачи стратегического сдерживания в оперативно-важных районах Мирового океана – в зимнем периоде обучения было выполнено ряд соответствующих мероприятий, в том числе - несколько дальних походов. Самые знаковые из них - дальние походы фрегатов «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе заседания Военного совета флота также было отмечено, что план боевой подготовки в зимнем периоде обучения был выполнен полностью. Особенностью боевой учёбы для корабельных сил стали отработка способов борьбы с безэкипажными катерами, беспилотными летательными аппаратами, нанесения поражения критически важным объектам противника, подготовка к отражению внезапных ударов средств воздушного нападения, совершенствование подготовки экипажей к ведению борьбы за живучесть, а для береговых войск и морской авиации - подготовка с учётом практического опыта ведения боевых действий в ходе СВО.

В качестве основных задач на летний период обучения командующий Северным флотом определил поддержание боеспособности частей и подразделений, участвующих в специальной военной операции, а также поддержание в высокой степени готовности к решению задач по предназначению объединений, соединений и воинских частей флота.

Вице-адмирал Константин Кабанцов на расширенном заседании Военного совета также вручил 11 военнослужащим флота государственные награды. В их числе - медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали «За отвагу», медали Суворова, медали Ушакова, медали Жукова.