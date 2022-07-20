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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.22 09:30

План мероприятий «Наш Мурманск»: Минград рассказал о проектах на 2022 год

С 2021 года реализуется комплексная программа развития и благоустройства «Наш Мурманск». Она призвана улучшить качество городской среды, сделать областной центр современным и комфортным для жизни. Программа входит в народную стратегию «На Севере – жить. 2030», созданную по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий жителей региона.

За полтора года в рамках плана мероприятий «Наш Мурманск» установлена архитектурно-художественная подсветка на 10 зданиях; разработана и внедрена концепция новогоднего освещения; оборудованы 47 станций проката велосипедов и самокатов; благоустроено 18 дворовых территорий, 6 видовых площадок, 2 общественных пространства (поэтапно), 15 детских и спортивных площадок, 3 кинологические площадки; создано 28 муралов; построен культурный хаб «Контейнер-холл», который уже пользуется популярностью у молодёжи.

В 2022 году запланировано установить архитектурно-художественную подсветку на 45 зданиях, благоустроить 15 детских и спортивных площадок, нанести на фасады домов и технических сооружений 40 муралов (16 из них создаются художниками фестиваля урбан-арта «Рост»), разнообразить и увеличить протяжённость праздничного уличного освещения.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в плане мероприятий «Наш Мурманск» есть и масштабные проекты, которые реализуются поэтапно в течение нескольких сезонов: реконструкция и благоустройство площади Пять Углов, малой Долины Уюта, Парка Победы.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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