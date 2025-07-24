План «На Севере – жить!» и реновация ЗАТО: в муниципалитетах Мурманской области продолжается дорожная кампания

В Мончегорске идёт ремонт участка дороги на Риж-Губу в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом. Подрядная организация приступила к укладке первого выравнивающего слоя асфальта. Общий объём ремонта составит 3850 кв. метров.

В Заозерске активно продолжаются дорожные работы в рамках программы реновации ЗАТО. Ремонт идёт на нескольких городских улицах. В ближайшее время обновят дорожное покрытие в переулках Молодёжный, Спортивный и Школьный, на улице Флотская и дороге в губу Нерпичья. Помимо этого, на подходе к 10-й площадке появится новый тротуар.

На всех объектах подготовительные мероприятия выполнены, в переулке Молодёжный уже закончили асфальтирование тротуаров и приступили к укладке дорожного полотна. Остальные участки находятся в активной стадии ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550828/#&gid=1&pid=10