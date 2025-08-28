План «На Севере – жить!» служит надёжной базой для улучшения качества жизни северян и развития территории на годы вперед - Сергей Дубовой

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на заседании правительства Мурманской области, которое провёл губернатор Андрей Чибис, обсудили ход реализации стратегического плана «На Севере – жить!». В заседании принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

С докладами выступили заместители губернатора Мурманской области, рассказавшие об итогах работы и планах на будущее. Особое внимание было уделено экономике, образованию, безопасности, цифровизации, культуре, спорту и молодёжной политике.

Так, Мурманская область – абсолютный лидер по объёму вложенных резидентами Арктической зоны РФ инвестиций. Инвестиционный портфель региона включает более 300 проектов с перспективами вложений около 3,2 трлн рублей на ближайшие десять лет. Продолжается комплексное развитие Мурманского транспортного узла с увеличением железнодорожных мощностей, ведётся детальная проработка вопроса поэтапного переноса перевалки угля на западный берег Кольского залива, в планах – развитие портов Кандалакша и Витино, реновация Мурманского морского рыбного порта. В активной фазе реализация проектов по разработке месторождений лития и редкоземельных металлов. Крупные промышленные предприятия региона занимаются модернизацией действующих производств.

Комментируя итоги обсуждения, Сергей Дубовой отметил, что план «На Севере – жить!» нацелен в будущее Мурманской области.

— И краеугольным камнем является экономика, – подчеркнул спикер. – Именно она находится в основе развития остальных сфер жизнедеятельности, решения ключевых задач нашего Арктического региона. Мы видим, что план действительно работает, в очень непростых экономических условиях очевидны реальные достижения по самым различным направлениям во многом благодаря слаженным действиям команды правительства области. План «На Севере – жить!» служит надёжной базой для улучшения качества жизни северян и развития территории на годы вперед.

Парламентарий выразил уверенность, что прозвучавшие итоги реализации плана станут очередной точкой отсчёта для новых достижений по долгосрочному развитию Мурманской области и ориентиром в дальнейшей совместной работе всех органов власти.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32981/