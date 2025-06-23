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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 10:15

План «На Севере – жить!»: в муниципальных образованиях продолжается дорожная кампания

В муниципальных образованиях Мурманской области продолжаются дорожные работы в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

В Ковдоре начались работы по ремонту проезжей части и тротуара на улице Победы, на участке от улицы Горняков до улицы Строителей. На объекте уже выполнен демонтаж старого покрытия, ведется обустройство нового тротуара с бортовым камнем. Далее подрядная организация приступит к укладке нового асфальта на проезжей и пешеходной частях. Продолжаются работы по реконструкции участка дороги от улицы Озерная до улицы Комсомольская. В прошлом году на объекте выполнялся большой объем работ: обустроены тротуары, парковочная зона и место под автобусную остановку, уложен нижний слой асфальтобетона, а также установлено 15 опор освещения и 30 автомагистральных светильников. На текущий момент завершена укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация проводит земляные работы для дальнейшего посева травы, а также начала установку дорожных знаков.

Благодаря плану «На Севере - жить!» в Полярных Зорях завершены дорожные работы на участках: переулка Клубный в населенном пункте Зашеек, улицы Котельная (от перекрестка с дорогой «Автоподъезд к городу Полярные Зори» до здания котельной), улицы Мира в населенном пункте Африканда, на проспекте Нивском (от дома №5 по проспекту до кольца возле стелы).

В Апатитах на проспекте Сидоренко и улице Строителей, на участке от дома 4 до дома 67 выполняются демонтажные работы, общим объем запланированных работ составляет почти 30 тысяч квадратных метров.

В центре притяжения любителей горнолыжного спорта – Кировске уже завершены работы на участке объездной дороги, в высокой степени готовности участок от центральной почты до улицы Солнечной на 16 км (по проспекту Ленина), а также участок дороги по улице Кондрикова.

В Оленегорске на улицах Западная и Восточная, а также проезде от улицы Строительная до дома №4 на улице Восточная, выполнены работы по разработке грунта, установке бортовых камней, устройству тротуара, фрезерованию асфальтобетонного покрытия. В настоящее время начаты работы по устройству основания проезжих частей для укладки асфальтобетонного покрытия.

В Коле на проезде вдоль дома №3 на улице Нагорная и до улицы Заводская ремонтные работы в завершающей стадии: установлен новый бортовой камень, выполнена укладка асфальтобетона, устройство тротуаров. Осталось заменить опоры уличного освещения.

На проспекте Миронова подрядная организация завершила асфальтирование, выполнила монтаж ливневой системы отведения дождевых и талых вод. Начался монтаж дополнительных опор освещения. Специалистам предстоит также установить новое ограждение. Работы выполнены на 90%.

На улице Победы, на участке от дома №20 до дома №31 по улице Красноармейская продолжаются работы: уже завершено асфальтирование, установлен бортовой камень, а на участке от дома №16 до дома №18 работы уже завершены.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548984/#&gid=1&pid=15

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