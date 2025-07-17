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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.25 11:00

План «На Севере – жить!»: в муниципальных образованиях продолжается дорожная кампания

В муниципальных образованиях Мурманской области продолжаются дорожные работы в рамках плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

В Кандалакшском округе в этом году будет отремонтировано порядка 22 тысяч кв. метров улично-дорожной сети, а также более 1,6 тысячи кв. метров тротуаров.

На сегодняшний день в Кандалакше завершены дорожные работы на улицах Пронина и Путепроводная, продолжается обустройство тротуаров на Советской, Комсомольской и Локомотивной.

В Зеленоборском идут подготовительные работы, демонтировано старое дорожное полотно на улицах Магистральная, Привокзальная, Портовая и Полярная. Всего в городском поселении в порядок будет приведено более 9 тыс. кв.м. полотна, в Алакуртти – более 2,5 тысячи кв. метров.

В Кольском округе подрядная организация завершила работы в Ура-Губе, новый асфальт уложен на улице Советской.

В поселке Верхнетуломский также обновлено дорожное полотно на улице Туломская. В ближайшее время подрядчик займется восстановлением дорожного полотна в селе Тулома.

В Териберке, вдоль улицы Комсомольская проложена новая водоотводная канава. В ближайшее время этот участок дороги так же будут асфальтировать. В Мурмашах этим летом предстоит асфальтировать улицы Советскую и Кайково.

В Ковдорском округе благодаря стратегическому плану «На Севере – жить!» также продолжается дорожная кампания. В этом году завершена реконструкция участка дороги от ул. Озёрной до ул. Комсомольской, 8: обновлено дорожное покрытие, организованы удобные тротуары для пешеходов, установлен павильон для автобусной остановки и оборудована парковочная зона, нанесена дорожная разметка и расставлены необходимые дорожные знаки. Кроме этого, обновлено освещение: установлены новые опоры с современными светильниками.

На улице Победы (от улицы Горняков до улицы Гоголя) продолжается капитальный ремонт. На участке уже установлены бордюры, заасфальтированы тротуары, проезжая часть подготовлена к укладке асфальта.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на все работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации благоустроенного участка дороги подрядчик обязан устранить их за свой счёт.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550453/#&gid=1&pid=8

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