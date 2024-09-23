«План набора на бюджет в МАУ выполнен на 100%»: в Мурманской области подвели итоги приёмной кампании

Сегодня в рамках оперативного совещания в региональном правительстве подвели итоги приемной кампании в колледжи Кольского Заполярья и Мурманский арктический университет.

Так, в МАУ в 2024 году было подано более 4,3 тысячи заявлений, а зачислено – почти 1,4 тысячи студентов.

«План приёма на бюджетные места уже второй год выполняется на 100%. Также хочу отметить важность того, что специальностями-лидерами стали лечебное дело, инженерные и морские направления, а также гуманитарные, включая педагогическое», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В колледжи и техникумы Мурманской области в 2024 году поступили более 5 тысяч человек, из них на бюджетные места – более 4 тысяч.

«Понимая растущую востребованность среднего профессионального образования, мы в текущем году увеличили количество бюджетных мест на 300 единиц. Большинство из них – на технические специальности. Для того чтобы развивать систему образования мы вкладываем большие средства, а также сотрудничаем с нашими партнёрами и активно участвуем в федеральных программах», – подытожил глава региона.

Как уточняет региональное Министерство информационной политики, подробнее о результатах приемной кампании в 2024 году доложила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Фото: https://vk.com/video-32978_456239901