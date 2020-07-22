План оздоровления крупнейшего в области сельхозпредприятия «Тулома» успешно реализуется

Увеличение показателей отмечается по всем направлениям деятельности, в том числе по производству молочной и мясной продукции. За последнее время на 30% выросла выручка организации. О результатах работы молочного комплекса в Туломе и его поэтапном оздоровлении вчера доложили губернатору Андрею Чибису во время его рабочей поездки в Кольский район.

«Совхоз «Тулома» – крупнейший работодатель поселка, поэтому важно сохранить рабочие места, оздоровить областное предприятие и стремиться к дальнейшему развитию. За последнее время проделана большая работа. Удалось наладить процесс кормления стада, что позволило увеличить удельный надой. Выручка увеличилась почти на 30%. Такие показатели, безусловно, радуют. Еще один вопрос, который мы сейчас активно решаем, – модернизация производства», – по итогам посещения сельхозпредприятия прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

В начале 2020 года «Тулома» находилась в сложной финансовой ситуации. Были трудности с приобретением корма для животных, оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций и погашением задолженности по налогам и страховым взносам. При финансовой поддержке регионального правительства производственная и экономическая ситуация стабилизировалась. Продукция хозяйства – всего 30 наименований – сегодня широко представлена в крупных торговых сетях региона и пользуется большим спросом у северян.

На территории комплекса в Туломе ведётся реконструкция очистных сооружений сточных вод. Кроме того, планируется реализовать проект по строительству дополнительной линии по производству пастеризованного молока и молочной продукции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, крупнейшее сельскохозяйственное предприятие региона «Тулома» занимается разведением и выращиванием крупного рогатого скота, производством и реализацией мясомолочной продукции, свиноводством и птицеводством. Организация расположена в сельском поселении Тулома, филиал – в Лейпи Ковдорского района. Общая численность работников – свыше 300 человек. На сегодняшний день в хозяйстве содержится 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота, порядка тысячи свиней, птицы – около 17 тысяч голов.