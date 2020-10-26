План по развитию Больничного городка в Мурманске разработают до 1 ноября

До 1 ноября разработают концепцию по развитию в Мурманске микрорайона Больничный городок, рассчитанную на четыре года. По предварительным подсчетам на строительство дорог, котельной и водопровода необходимо порядка 700 миллионов рублей. Такие цифры представил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский на очередном рабочем совещании.

«В настоящее время активно прорабатывается план по развитию Больничного городка, которая должна быть представлена губернатору к 1 ноября. У нас есть пять потенциальных застройщиков. Им поручено разработать архитектурную концепцию застройки, учитывая непростые климатические условия. Также готовится предварительный расчёт всех нагрузок, которые будут учтены при проектировании инженерных сетей», – отметил Владислав Сандурский.

В проекте бюджета Мурманской области на 2021 год заложены денежные средства на проектирования сетей инженерно-технического обеспечения микрорайона. Строительство автомобильных дорог, котельной, сетей водоснабжения и водоотведения предполагается вести по мере возведения жилья в 2022–2024 годах при поддержке федерального центра в рамках программы стимулирования кредитования жилищного строительства «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, масштабный проект реновации Больничного городка в Мурманске стартовал по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2024 года планируется построить 200 тысяч квадратных метров современного жилья для четырех тысяч семей.

Как сообщает региональное Министерство строительства,