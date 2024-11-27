План повышения эффективности бюджетных расходов поддержали руководители региональных министерств, председатель Мурманской областной Думы и главы муниципальных образований

Комплексный план повышения эффективности бюджетных расходов, которую вчера представила на заседании правительства Оксана Демченко, поддержали руководители региональных министерств, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и главы муниципальных образований.

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев вчера в ходе заседания ПМО сообщил, что укрупнение медицинских учреждений обеспечит три основных положительных эффекта. Первый эффект – финансовый. Объединение нескольких юридических лиц в одно позволит уменьшить расходы на дублирование в них административно-управленческого немедицинского персонала, бухгалтерий, хозяйственных служб, а высвобождаемые средства будут направлены на основную деятельность, то есть на организацию оказания медицинской помощи. Второй эффект – кадровый. Медицинские работники становятся сотрудниками одного объединенного учреждения, что дает возможность повысить эффективность их работы, концентрируя на приоритетных направлениях как с учетом меняющейся нагрузки по месту, так и по времени. Третий эффект – результирующий. Повышение доступности медицинской помощи не только в части специалистов, но и лабораторной диагностики; аналогично с функциональными и лучевыми исследованиями. Кроме того, будет обеспечен единый подход к записи на прием и исследования, дальнейшая настройка Единого контакт-центра, Единой медицинской информационной системы, возможность гибко менять маршрутизацию пациентов.

Ранее проведенные укрупнения медицинских организаций – двух стоматологических поликлиник и отделений скорой помощи – показали рост эффективности. Например, сокращение расходов на содержание административно-управленческого персонала на 17-18%, сокращение расходов на приобретение расходных материалов на 13-14%. Так, после создания межрайонной стоматологической поликлиники «лист ожидания» по Мончегорску сократился с 11 месяцев до 1-2 недель. После создания областной станции скорой медицинской помощи и единой диспетчерской службы стало возможным более оперативно получать информацию, равномерно распределять нагрузку на выездные бригады, а также оперативно реагировать на экстренные вызовы и ДТП в межмуниципальных районах.

«Благодаря ранее проведенному укрупнению процент доезда на экстренные вызовы при нормативе 20 минут на потерю сознания, остановку сердца, дыхания, ранения, ДТП и так далее вырос с 87,5% в 2019 году до 96,1% в 2023 году. Частота выполнения тромболизиза при сосудистых катастрофах увеличилось в 3 раза – с 32 случаев в 2019 году до 105 случаев за текущий период 2024 года. Это существенный вклад в снижение смертности: за текущий период 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года нам удалось сохранить 121 жизнь, а в сравнении с доковидным 2019 годом – 370 жизней. Мы продолжаем изучать подобные положительные практики по стране и уверены, что подобные меры позволят повысить доступность и качество медицинской помощи», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Министерство труда и социального развития Мурманской области также приступило к реализации мер по повышению эффективности деятельности подведомственных учреждений. Основной целью является создание единого и эффективного механизма предоставления мер поддержки и социальных услуг населению.

«Ранее в целях повышения эффективности работы центров занятости населения в рамках федерального проекта модернизации уже были проведены мероприятия по объединению центров занятости в одно учреждение. При этом мы сохранили кадровые центры во всех муниципалитетах», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев в ходе заседания правительства региона.

Он озвучил эффекты от проводимых мероприятий: мобилизация ресурсов на быстрое решение сложных задач, формирование оптимальной структуры учреждений; исключение дублирующих функций; обеспечение единого подхода к предоставлению мер поддержки и социальных услуг. Также министр отметил, что на базе ЦСПН будет работать полноценный отдел — единый контакт-центр по вопросам социальной поддержки населения.

«Ещё раз акцентирую внимание на том, что во всех муниципалитетах работают специалисты службы занятости населения, которым поставлена важнейшая задача: в случае высвобождения каждому предложить работу или переобучение», — добавил Сергей Мякишев.

Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова считает, что создание единых досуговых центров и культурных пространств призвано повысить эффективность обслуживания северян, особенно жителей отдаленных территорий. В ходе заседания регионального правительства она сообщила, что изменения положительно скажутся на качестве кадрового состава учреждений культуры – появятся дополнительные возможности для профессионального роста, повышения квалификации и синергетического взаимодействия работников культуры по всему региону. Кроме того, решится проблема нехватки определенных специалистов в школах искусств – такая задача, например, требует решения в Печенгском округе, где из-за болезни или отсутствия преподавателя целые классы не могут освоить ряд дисциплин. После изменений учреждения будут объединены по типу отдаленных классов, где дети в любом случае в полном объёме смогут получить знания и навыки, поскольку будет возможность оперативно скорректировать расписание и задействовать весь имеющийся у муниципалитета кадровый ресурс.

В малых домах культуры и досуговых центрах решится проблема с отсутствием дорогостоящего оборудования для проведения крупных культурно-массовых событий. После объединения учреждения смогут пользоваться единой материально-технической базой, имеющейся в распоряжении муниципальной культуры. Эти изменения затронут Североморск, Александровск, Кольский район и другие муниципалитеты региона. Учреждения также смогут объединить средства от приносящей доход деятельности и использовать их на развитие инфраструктуры, закупку костюмов и реквизита, поощрение и обучение сотрудников.

«В тесном сотрудничестве с администрациями муниципалитетов мы тщательным образом в индивидуальном порядке отрабатываем каждое решение по изменению сети учреждений культуры, учитывая состояние отрасли и кадровый потенциал территорий, население муниципалитетов и охват культурными событиями. Все принимаемые меры в первую очередь направлены на максимальное сохранение целостности, доступности и эффективности работы сферы культуры в каждом населенном пункте», – отметила Ольга Обухова.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, комментируя доклад Оксаны Демченко, отметил, что каждый государственный рубль должен быть использован с максимальной отдачей: «При этом не должны страдать люди, и это главное.

Сегодня рабочий процесс отлажен, механизм получения услуг для жителей понятен. От сокращения юридических лиц, административно-управленческого персонала работа учреждений культуры, здравоохранения, образования и других бюджетных организаций не изменится. Более того, это позволит сохранить, а порой улучшить качество работы, высвободить средства для модернизации материально-технической базы учреждений, а в целом для появления новых возможностей развития региона».

Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков поддержал комплексную программу повышения эффективности, отметив важность открытого диалога с людьми и проведения личных встреч. Он сообщил, что в городе при создании единых общеобразовательных комплексов ни одно учреждение не будет закрыто.

«Североморск находится на пути создания единых общеобразовательных комплексов: не закрывается ни одно учреждение. Эта позиция очень успокаивает и трудовой коллектив, и родителей учеников. Со вчерашнего дня начала работу комиссия по оказанию содействия в трудоустройстве. Туда вошли представители профсоюзов и кадрового центра, каждый из которых будет уделять сотрудникам учреждений особое внимание на протяжении всех мероприятий. Безусловно, в рабочих коллектив может нарастать тревожность, но она уходит, когда мы проводим с людьми личные встречи, разъясняем причины и т.д. Поэтому я полностью согласен с Оксаной Николаевной в том, что проводимые мероприятия должны сопровождаться личной работой с людьми в учреждениях. Люди после разъяснений должны понимать, что 9 из 10 человек эти нововведения не касаются. А в отношении тех, кого коснутся, муниципалитет приложит усилия, чтобы они оставались в системе образования и культуры», – сказал Владимир Евменьков.

По словам главы Заозерска Алексея Пеньшина, мероприятия по эффективному расходованию бюджета в ЗАТО проводятся в полной мере: «Немаловажная роль отводится работе с теми людьми, которых этот вопрос касается непосредственно. Личные встречи с людьми также позволяют нам снизить напряженность, мы даем понять работникам, что не оставим их на произвол судьбы и предпримем меры для их трудоустройства в других сферах жизни города. Данные мероприятия не касаются педагогических работников – они остаются на местах. Качество, уровень образования и преподавания, конечно, не будет снижаться. Несмотря на все трудности в бюджетном процессе и недостаток поступлений, муниципальные средства позволяют контролировать содержание муниципальных учреждений, улучшение материально-технической базы. Данная работа будет продолжаться и дальше».

Глава Кандалакшского района Александр Самарин рассказал о мерах повышения эффективности расходования бюджета в муниципалитете на примере детского сада №43 села Лувеньга.

«На мой взгляд, это один из примеров, который выглядит максимально логично и уже рассматривался ранее. Речь о реорганизации детского сада путем присоединения его к лувеньгской школе №20. На сегодняшний день данное дошкольное учреждение посещает всего 2 ребенка. При этом штат сотрудников составляет 8 человек. Была проведена встреча с родителями детей, работниками детского сада, даны разъяснения, что необходимость реорганизации обоснована, прежде всего, повышением эффективности бюджетных расходов. А высвободившиеся средства – экономия составит 10 млн рублей в год – будут направлены на развитие образовательных учреждений. После завершения реорганизации помещения детского сада будут переданы в казну. Детям предоставят места в городских детских садах. В настоящее время решается вопрос о возможности подвоза детей в сопровождении взрослых из Лувеньги до Кандалакши», – сказал Александр Самарин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/