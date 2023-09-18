План приёма на бюджетные места МАУ выполнен на 100%: такого показателя не удавалось достичь в течение четырёх лет

В 2023 году в планах приёма у Министерства образования и науки Мурманской области значилось более 7,7 тысячи мест по программам среднего профессионального образования. 530 из них были выделены в рамках программы «Профессионалитет». В результате было получено больше 10,5 тысячи заявлений. Такую информацию сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Считаю крайне важным, что из них больше 5 тысяч заявлений поступило именно на инженерные специальности. Лидером по числу заявлений стало направление «маркшейдерское дело» (это горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках её поверхности с последующим отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геологоразведочных работах). Конкурс на него достиг восьми человек на место», - отметил глава региона.

Вторым по популярности среди абитуриентов стало направление «обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», третьим – «информационные системы и программирование». Здесь на одно место претендовали по 6-7 человек.

«Это достойный конкурс, который демонстрирует эффективность нашего образования и востребованность наших колледжей среди молодёжи региона. Предварительные итоги приёмной кампании в Мурманском арктическом университете также впечатляющие, - план приёма на бюджетные места выполнен на 100%. Четыре года не удавалось достичь такого показателя», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, самыми востребованными среди абитуриентов МАУ стали направления «Лечебное дело», «Нефтегазовое дело», «Информатика и вычислительная техника». Впервые в этом году было выделено 24 бюджетных места по направлению «Лечебное дело». Конкурс среди абитуриентов составил 10 человек на место.

«Мы прикладываем большие усилия к тому, чтобы заполярные студенты учились в достойных условиях: делаем ремонты в учреждениях, оборудуем лаборатории, приглашаем на работу преподавателей, вводим повышенные стипендии. Важно, что отличную учебу поощряют не только региональные власти. Хочу выразить благодарность члену наблюдательного совета МАУ, профессору Высшей школы экономики Кириллу Андросову за введение именных стипендий для лучших учеников, которые будут направляться на протяжении этого учебного года», - отметил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru