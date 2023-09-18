С 1 января 2024 года планируется расширение состава объектов недвижимого имущества, за которые организации будут платить налог исходя из кадастровой стоимости«Аренда за 1 рубль» - льгота для арендаторов Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 16:00

План приёма на бюджетные места МАУ выполнен на 100%: такого показателя не удавалось достичь в течение четырёх лет

В 2023 году в планах приёма у Министерства образования и науки Мурманской области значилось более 7,7 тысячи мест по программам среднего профессионального образования. 530 из них были выделены в рамках программы «Профессионалитет». В результате было получено больше 10,5 тысячи заявлений. Такую информацию сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. 

«Считаю крайне важным, что из них больше 5 тысяч заявлений поступило именно на инженерные специальности. Лидером по числу заявлений стало направление «маркшейдерское дело» (это горный инженер или техник, специалист по проведению пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках её поверхности с последующим отображением результатов измерений на планах, картах и разрезах при горных и геологоразведочных работах). Конкурс на него достиг восьми человек на место», - отметил глава региона. 

Вторым по популярности среди абитуриентов стало направление «обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», третьим – «информационные системы и программирование». Здесь на одно место претендовали по 6-7 человек.

«Это достойный конкурс, который демонстрирует эффективность нашего образования и востребованность наших колледжей среди молодёжи региона. Предварительные итоги приёмной кампании в Мурманском арктическом университете также впечатляющие, - план приёма на бюджетные места выполнен на 100%. Четыре года не удавалось достичь такого показателя», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, самыми востребованными среди абитуриентов МАУ стали направления «Лечебное дело», «Нефтегазовое дело», «Информатика и вычислительная техника». Впервые в этом году было выделено 24 бюджетных места по направлению «Лечебное дело». Конкурс среди абитуриентов составил 10 человек на место. 

«Мы прикладываем большие усилия к тому, чтобы заполярные студенты учились в достойных условиях: делаем ремонты в учреждениях, оборудуем лаборатории, приглашаем на работу преподавателей, вводим повышенные стипендии. Важно, что отличную учебу поощряют не только региональные власти. Хочу выразить благодарность члену наблюдательного совета МАУ, профессору Высшей школы экономики Кириллу Андросову за введение именных стипендий для лучших учеников, которые будут направляться на протяжении этого учебного года», - отметил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2024 года планируется расширение состава объектов недвижимого имущества, за которые организации будут платить налог исходя из кадастровой стоимости-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 6 копеек, доллар укрепился на 1 копейку-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Горячая тема: в Мурманской области к отоплению уже подключено 95% социальных объектов и 94% многоквартирных домов-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика