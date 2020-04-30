План развития Мурманской области «На Севере – жить» будет актуализирован с учётом запросов времени

Стратегический план «На Севере – жить.2030», направленный на повышение качества жизни людей, будет актуализирован с учётом запросов времени. Об этом по итогам совещания с руководителями региональных министерств сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Предложения по изменению и расширению мероприятий плана необходимо разработать до 5 мая.

Открывая рабочее совещание в режиме видеоконференции, глава региона вчера ещё раз обратил внимание на безусловное исполнение плана, отметив, что ситуация с распространением COVID-19 не должна сказаться на качестве и сроках. Более того, по словам Андрея Чибиса, в сложившейся ситуации важно выявить новые «точки роста» и пересмотреть подход к реализации ряда мероприятий, в частности в сферах образования и здравоохранения.

«Ситуация с коронавирусом должна послужить точкой роста для многих отраслей. Очевидно, что необходимо вкладывать инвестиции в развитие инфраструктуры образовательных учреждений, чтобы развивать дистанционное образование. Кроме того, мы видим, насколько необходима цифровизация в сфере здравоохранения. Предложения по изменению плана «На Севере – жить» с учётом новых возможностей будут сформированы до 5 мая», – прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним, стратегический план «На Севере-жить.2030» был принят на заседании правительства Мурманской области в декабре 2019 года. Документ сформирован на основе мнения северян, проголосовавших за приоритетные направления развития области. Реализация плана в целом будет вестись в три этапа: с 2020 по 2022, с 2023 по 2025 и с 2026 по 2030 годы.

Промежуточный отчёт об исполнении первого этапа представила губернатору региональный министр экономического развития Татьяна Русскова. Как прозвучало в докладе, за первый квартал 2020 года проведена большая подготовительная работа – принят ряд законов, нормативно-правовых актов, осуществлена оценка потребности финансирования, сформирована «дорожная карта».

Всего на реализацию запланированных мероприятий в период с 2020 по 2022 годы, в том числе на строительство и ремонт объектов, капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Мурманской области, планируется направить более 5 млрд рублей, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.