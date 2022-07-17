План развития СМП предусматривает постройку 153 судов, включая 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, что правительство РФ до 1 августа утвердит план развития Северного морского пути на период до 2035 года, сообщает тelegram-канал полпреда ДФО. Проект плана развития Северного морского пути включил в себя пять основных разделов, включая создание российского контейнерного оператора международных перевозок. Об этом со ссылкой на аппарат полпреда президента в ДФО.

Как пишет ТАСС, первый раздел плана связан с мероприятиями, направленными на увеличение экспортной грузовой базы, каботажных и транзитных перевозок, развитие перспективной грузовой базы. В частности, предполагается запуск регулярной каботажной линии по маршруту Санкт-Петербург (Мурманск) ‒ порты Дальнего Востока и в обратном направлении с частотой минимум два круговых рейса в год.

Второй раздел плана включает мероприятия по модернизации и строительству портовой инфраструктуры и подходов, железнодорожных и речных транспортных коридоров, дноуглублению в акватории Севморпути. В том числе запланировано строительство 12 портовых терминалов и модернизация двух существующих.

Третье направление связано с развитием арктического грузового и ледокольного флотов, которое предполагает постройку 153 судов, включая 12 ледоколов и 46 судов аварийно-спасательного флота.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования до 2035 года может составить порядка 2 трлн рублей. Одновременно предполагается, что к 2035 году частные инвесторы вложат около 15,6 трлн рублей в развитие инвестиционных проектов, формирующих грузовую базу Северного морского пути, что обеспечит прирост валового продукта на 28,5 трлн рублей и налоговые поступлений во все уровни бюджетной системы Российской Федерации в размере 16,3 трлн рублей.

Правительство Российской Федерации, как ожидается, до 1 августа 2022 года утвердит план развития Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года. Проект документа был рассмотрен на совещании, прошедшем в четверг под руководством заместителя председателя правительства РФ ‒ полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.