Планета Цирк»: представление юных артистов скоро состоится в «Кировке»

19 апреля в 17.00 в Международный День цирка на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится грандиозное представление юных артистов образцового самодеятельного коллектива цирка «Комплимент» - «Планета Цирк».

Как сообщает vk.com/odkkirova, мурманский цирк – это зрелищное выступление акробатов, жонглёров, эквилибристов и воздушных гимнастов. В основе цирковых трюков лежит увлекательное, завораживающее и лежащее за пределами обычной логики зрелище. Ко всему этому цирковые артисты идут путём долгих тренировок, им требуется много терпения и сил, чтобы потом удивить всех прекрасным выступлением. И в этот раз юные артисты подготовили новые интересные и сложные номера.

Эксклюзивный гость и участник программы - профессиональный клоун из Санкт-Петербурга.

Фото: https://vk.com/odkkirova