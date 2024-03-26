«Планета Цирк»: состоится представление юных артистов народного цирка «Комплимент»

31 марта в 15.00 на сцене областного Дворца культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится грандиозное представление юных артистов народного цирка «Комплимент» - «Планета Цирк».

Только за последний год цирк «Комплимент» принял участие в одиннадцати всероссийских и международных конкурсах и фестивалях по цирковому искусству, таких как «Звёздная россыпь», «Грани таланта», «Высокий полет», «Циркачонок», «Ваш выход» и другие.

Как сообщает «Кировка», профессиональное жюри конкурсов неоднократно отмечало прекрасную подготовку, интересную задумку трюков и качественное исполнение номеров наших артистов. Коллектив многократно становился лауреатом 1 степени, стал обладателем дипломов Гран-При.

Мурманский цирк – это зрелищное выступление акробатов, жонглёров, эквилибристов и воздушных гимнастов. В основе цирковых трюков лежит увлекательное, завораживающее и лежащее за пределами обычной логики зрелище. Ко всему этому цирковые артисты идут путём долгих тренировок, им требуется много терпения и сил, чтобы потом удивить всех прекрасным выступлением. И в этот раз юные артисты подготовили новые интересные и сложные номера.

Фото: https://51bilet.ru/event/1131155