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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.24 08:45

«Планета Визбор» - в декабре

Клуб авторской песни «Пять углов» приглашает мурманчан и гостей города на концерт «Планета Визбор», посвященный 90-летнему юбилею со дня рождения выдающегося поэта, музыканта и человека – Юрия Иосифовича Визбора (1934–1984).

Он состоится 14 декабря в 16.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В программе концерта вы сможете услышать самые любимые и знаковые произведения Юрия Визбора в исполнении участников нашего клуба. (6+)

Как сообщает «Кировка», наша планета полна удивительных людей, и каждый из них – это мир, наполненный талантами и возможностями, которые делают нас уникальными. Юрий Визбор стал настоящим символом многогранности человеческой натуры. Как меридианы и параллели, переплетаются на земном шаре, его таланты сливались в единое целое, создавая неповторимый облик человека, известного каждому, кто ценит авторскую песню и поэзию.

Песни Визбора – это не просто мелодии, это отражение его внутреннего мира, его переживаний и радостей. Он был альпинистом, который покорял не только вершины гор, но и сердца людей. Будучи инструктором по горным лыжам, он учил других преодолевать трудности, не теряя при этом духа и любви к жизни. Характер этого удивительного человека сочетал в себе качество художника, журналиста, сценариста, режиссера и киноактёра. Каждое его выступление – это поэтический спектакль, в который он вкладывал частицу своей души.

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457291201%2Falbum-23902826_00%2Frev

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