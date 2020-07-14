Планетарий и центр современного искусства откроют в Мурманской областной научной библиотеке

Центр современного искусства и единственный в Мурманской области планетарий откроют осенью в Мурманской областной научной библиотеке. Об этом сегодня сообщила журналистам исполняющая обязанности директора областной научной библиотеки Ольга Вовк.

«Для библиотеки это абсолютно новая деятельность, но мы открываем и осваиваем новые грани. Да, помещение небольшое, да, купол мобильный, но в нем будет очень хорошее оборудование, удобные кресла - это будет единственный на данный момент планетарий в Мурманской области. Центр современного искусства будет включать зрительный зал на 150 мест, где можно будет проводить и театральные постановки, и перфомансы. Там же будет выставочное пространство, уже сейчас силами волонтеров мы готовим эти помещение к открытию, ближе к концу сентября это произойдет», - сказала Вовк.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на на и.о. директора, в настоящее время действует запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий с участием детей из-за угрозы распространения коронавируса, но библиотека готова в период ограничений ориентироваться на взрослое население. «У нас есть контент, который будет интересен и взрослым, и студенческой молодёжи, а в дальнейшем, если к сентябрю не снимут ограничения по коронавирусу, мы даже думаем, что мы на полном куполе планетария сможем показывать прекрасные полярные сияния и приглашать туристов», - добавила Вовк.

Ремонт помещений и оборудование планетария и Центра современного искусства обходится в 1,6 млн рублей. Средства выделили из регионального бюджета. Дополнительно поступит 300 тысяч рублей на оборудование системы видеонаблюдения и рамки металлодетектора.