Планетарий «Просто космос» приглашает юных исследователей в новогоднюю экспедицию сквозь время и пространство

Помогите Дедушке Морозу спасти Новый год с помощью науки! А ещё юных исследователей и космонавтов ждут на увлекательных полнокупольных представлениях, сообщает vk.com/murmanculture.

С 27 по 30 декабря в 15.30 и 17.00; 5 января в 15.45 и 17.00; 6 января в 14.30, 15.45 и 17.00; 8 января в 14.30 и 17.00 будет проводится новогодняя программа «Ёлка из будущего» (6+). А с 28 декабря по 8 января юных северян ждут познавательные фильмы: «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (6+); «В глубины Вселенной» (12+); «Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+); «Энергия Вселенной» (12+) и «Призрак Вселенной» (12+).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264170%2Fwall-139605315_21264